ABD ile Kuzey Kore için perde arkasında kritik görüşmeler

Moon, yabancı gazetecilerin sorularına yazılı olarak hazırlağı cevaplarda, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarının ortadan kaldırılmasını amaçlayan resmi bir diyalog olmadığı için “çıkmazdan” bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ikinci defa yüzyüze görüştü. Ancak iki lider ABD’nin nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrıları ile Kuzey Kore’nin yaptırımlarım hafifletilmesi talepleri konusundaki uyuşmazlıklar nedeniyle anlaşmaya varamadı.

Moon, “Her iki taraf da üçüncü bir zirveye ilişkin diyalog halinde… Perde arkası görüşmelerin Hanoi zirvesi sayesinde varılan, tarafların birbirlerinin pozisyonunu anlamasını sağlayan ortak öngörüyü izliyor olması kayda değer” dedi. Moon’un yaptığı açıklamaya göre ABD çalışma grubu düzeyinde görüşme önerisinde bulundu ve Kuzey Kore’yi “mümkün olan en erken tarihte” müzakere masasına dönmeye çağırdı. Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve BM ve ABD yaptırımlarına aykırı olarak yıllardır nükleer ve füze geliştirme programları yürütüyor.

İstanbul Seçim Sonuçları ->