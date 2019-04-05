ABD, İngiltere ve Fransa’ya ‘Kaşıkçı’ çağrısı!

Uluslararası insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’a hitaben, “ABD, Fransa ve İngiltere, Suudi Cinayet Davasının Detaylarını Ortaya Çıkarmalı” başlıklı açık mektup kaleme aldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 11 şüphelinin yargılandığı davanın Riyad’da 3 Ocak’ta başladığına işaret edilen mektupta ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suud hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler, basın ve kamuya kapalı bu dava sürecini izlemeye davet edildiği anımsatıldı.

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‘SUUDİ ARABİSTAN’A BASKI’ ÇAĞRISI

Mektupta, “Suudi Arabistan’ın ceza adaleti sistemindeki ciddi ve belgeli yetersizlikler göz önüne alınarak İngiltere, Fransa ve ABD yalandan bir yargılama olabilecek bu davada herhangi bir örtbas girişiminin önüne geçmelidir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca mektupta, söz konusu 3 hükümeti Kaşıkçı davası sürecine BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden gözlemciler, uluslararası insan hakları grupları ve uluslararası basın kuruluşlarının da katılımının sağlanması konusunda Suudi Arabistan yönetimine baskı yapmaları çağrısında bulunuldu. Mektuba, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, ARTICLE 19, Gazetecileri Koruma Komitesi, Önce İnsan Hakları Örgütü, PEN Amerika ve Sınır Tanımayan Gazeteciler adlı kuruluşlar imza attı.

KAŞIKÇI’NIN CESEDİ HALEN BULUNAMADI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmişti. Orta Doğu’nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın, başkonsoloslukta öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

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Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı. Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman’ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı. AA