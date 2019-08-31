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ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı 'Adrian Darya-1' adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.

10:09 -
Haberler Dünya
ABD, İran tankerini yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu geminin İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü adlı örgüt yararına petrol taşıdığı iddia edildi.

Açıklamaya göre söz konusu tanker, taşıdığı 2.1 milyon varil İran ham petrolünün, ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu’na destek sağlamak amacıyla taşındığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu gemiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “İran Dışişleri Bakanı Zarif Adrian Darya-1’in Suriye’ye gitmediği yönünde İngiltere’ye garanti verdi. Ancak biz, söz konusu tankerin Suriye’nin Tartus limanına gittiği yönünde güvenilir bilgilere sahibiz” ifadesini kullandı.

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