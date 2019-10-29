ABD: IŞİD’li mahkumlar SDG’nin sorumluluğunda

Caggins, Irak’ın Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü IŞİD’in Irak ve Suriye’deki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki IŞİD’li tutukluların cezaevinden kaçtığı yönündeki iddialara değinen Caggins, “SDG, 10 bin kişinin kaldığı cezaevlerinden sorumludur. Bu konu, onların sorumluluğundadır. Bazı silahlı kişilerin (IŞİD’liler) cezaevinden kaçma çabası olabilir.” diye konuştu.

Caggins, kuzey Suriye’deki operasyonun başlamasıyla çok sayıda IŞİD’linin bölgeden kaçtığını görmediklerini, ancak SDG aracılığıyla söz konusu tutuklu IŞİD’liler takip ettiklerini iddia etti.

IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyona ilişkin ayrıntı vermekten kaçınan Caggins, Bağdadi’nin öldürülmesinin çok önemli olduğunu belirtmekle yetindi.

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KOALİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Uluslararası koalisyonun IŞİD’in tamamen yok edilmesi için faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Caggins, şöyle devam etti:

“Biz artık IŞİD’in varlığını istemiyoruz. Bu da yerel güçlerin iş birliğiyle yapılıyor. Gelecekte de Irak ve Peşmerge güçlerine yardım etme bağlılığımız devam edecek. Aynı zamanda SDG ile iş birliğine de bağlıyız.”

Sözcü Caggins, uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD’in Irak ve Suriye’de hezimete uğratılması dışında Boko Haram ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin yenilmesini de hedeflediğini ifade etti.

Caggins, ayrıca, Irak’ın talebi üzerine bu ülkede kalmaya ve terör tehdidinin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. AA