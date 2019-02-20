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ABD kayıp Türk’ü arıyor!

ABD polisi, Salı sabahı evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kayıp Türk'ü arıyor.

22:16 -
Haberler Dünya
ABD kayıp Türk’ü arıyor!

ABD'nin İllinois eyaletinde bulunan ve nüfus bakımından ABD'nin en büyük üçüncü şehri olan Şikago'da yer alan Lake View'deki evinden Salı günü 10:00 civarı çıkan Kazım Gürgüt’ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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Polis, son olarak Lake View'in kuzeyinde görülen 70 yaşındaki Kazım Gürgüt'ün üzerinde pasaport ya da cüzdan taşımadığını, fakat bir miktar nakit taşıdığını belirtti.

Polis, sadece Türkçe konuştuğunu vurguladığı Gürgüt'ün fotoğrafını da paylaşarak, kayıp adamı aramaya devam ediyor.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:25 20.02.2019
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