ABD, Mısır ve Ürdün’e arama köpeği göndermeyecek!

ABD’nin yaklaşık 100 özel eğitimli köpek gönderdiği Ürdün, açık ara en büyük alıcı konumunda bulunuyor. Washington’da konu ile ilgili yayımlanan resmi rapora göre, Mısır’a gönderilen 10 köpekten üçünde, akciğer kanseri, güneş çarpması ve safra kesesi yırtılması vakaları görüldü.

Rapora göre, Mısır, Ürdün ve sekiz ülkeye daha gönderilen 100’e yakın köpek arasında ihmal sonucu ölüm vakaları dikkat çekici bir hal aldı.

BBC’nin aktardığı habere göre Mısır ve Ürdün’den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu önlem sayesinde yeni ölümlerin önüne geçilmesinin amaçlandığını savunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bomba arama köpeklerini bu ülkelere göndermeme kararının geçici olduğu da belirtildi.

Hali hazırda görevde olan köpeklerin şimdilik bu ülkelerde kalacağı ifade ediliyor.