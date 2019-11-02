ABD okuldaki kavgayı konuşuyor… Sınıfın ortasında öğretmenle birbirine girdiler!

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki Iroquois Lisesi, bir öğretmen ile öğrencisi arasında yaşanan kavganın yankılarıyla çalkalanıyor. Ülke basınında da geniş yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir öğretmen ile 16 yaşındaki öğrenci ders sırasında tartışmaya başladı.

Kısa süre sonra tartışmada tansiyon yükselerek kavgaya dönüştü. Kadın öğretmen ile öğrenci birbirine girerken, sınıftaki diğer öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı.

O anlar sınıftakiler tarafından görüntülenirken, söz konusu kayıtlar sosyal medyada yayılınca okul soruşturma başlattı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan öğrencinin polis tarafından gözaltına alındığı ve üçüncü derece saldırı suçlamasının yöneltildiği belirtildi.

Kavgayla ilgili araştırmanın tamamlanmasının ardından öğretmenin okuldaki akıbetine karar verileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABER Uçakta olay çıkardı... Ünlü oyuncuyu yaka paça indirdiler!