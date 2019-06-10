ABD polisi uyardı: Bu kılıfları kullanmayın

İnternet üzerinden 7 dolara satılan tabanca şeklindeki kılıfların polisleri yanıltabileceği ve istenmeyen durumların olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Chicago polis teşkilatı bu tarz telefon şarj ve kılıflarının kullanılmamasını istedi.

Çalınan bir arabanın durdurulması sırasında yaşanan bir olaydan sonra bu uyarıyı yapmak zorunda kaldıklarını belirten polis yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

“Şüpheli şahsın yakalanmasından sonra belindeki tabanca şeklindeki şeyin bir telefon kılıfı olduğunu anladık. Ama saniyeler içinde karar vermek zorunda olduğumuzdan dolayı hem polislerin hem de vatandaşların zor durumda kalmamaları için bu tür telefon kılıflarını kullanmamalarını istiyoruz.”