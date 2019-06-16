ABD, siber saldırılarını Rusya’ya karşı hızlandırıyor

New York Times'a bilgi veren yetkililer başkan Donald Trump'ın Rus şebekelerinin içine yerleştirilen bilgisayar kodlarıyla ilgili ayrıntılı bir rapor verilmediğini söylediler. Pentagon ve istihbarat yetkilileri Trump'ın siber saldırı programlarına nasıl tepki vereceği konusunda şüpheleri olduğu için ayrıntılı rapor ve bilgilendirmeden kaçınıldığını söylüyorlar. Operasyonları tersine çevirme ihtimalinden çekindikleri için ayrıntılarda tereddüt yaşadıklarını belirtiyorlar.

2017 yılında Beyaz Saray'daki toplantıda Trump Rusya Dışişleri Bakani ve Rusya'nın ABD büyükelçisiyle yüksek düzeyde gizli bir bilgiyi paylaşmıştı. New York Times'a bilgi veren kaynaklar geçtiğimiz üç ay boyunca Amerika'nın siber saldırılarının yoğunlaştığı bilgisini paylaştılar. Geçtiğimiz yıl kongreden çıkan yasada başkan onayı olmadan siber alanda gizli askeri faaliyet yapabilme yetkisi verilmişti.

Bazı kaynaklar Amerikan Siber Komutanlığı'nın Ruslara keşif sondaları koyduğunu belirtiyor. New York Times Beyaz Saray yetkililerinin bu konu hakkında konuşmaktan kaçındıklarını yazdı.