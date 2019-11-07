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ABD: Suriye’deki petrolün geliri YPG’ye gidiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Suriye petrol sahasında elde edilen gelirin ABD’ye değil ‘Kürt müttefikleri’ Demokratik Suriye Güçleri adı altındaki YPG'ye gittiğini söyledi.

20:10 -
Haberler Dünya
ABD: Suriye’deki petrolün geliri YPG’ye gidiyor

Pentagon sözcüsü Hoffman ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahasında konuşlanan ABD askerlerinin herhangi bir tehlike durumunda kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Hoffman, Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahasında konuşlanan ABD askerlerinin herhangi bir tehlike durumunda kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Daha önce Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Beyaz Saray’ın ve Pentagon’un Suriye’de Deyr ez Zor’dan Haseke’ye uzanan yaklaşık 150 kilometrelik bir alandaki petrol sahasını korumak amacıyla ülkede ortalama 800 asker bırakmayı planladığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise daha önceki bir açıklamasında söz konusu petrol sahalarını IŞİD’den arta kalan gruplardan ABD’nin koruyacağını ifade etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise daha belirsiz ifadeler kullanarak, ABD’nin ‘petrolü koruyacağını’ dile getirmişti.

AYRINTILAR GELİYOR…

ABD asker beyaz Beyaz Saray Donald Trump IŞİD söz Suriye
Son güncelleme: 20:16 07.11.2019
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