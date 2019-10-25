ABD, Suriye’ye asker göndermeyi planlıyor!

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona ermesinin ardından toplantıya başkanlık eden ABD Savunma Bakanı Mark Esper, basın toplantısı düzenledi. Suriye’deki gelişmelere değinen Esper, ABD olarak Suriye'de IŞİD'in petrole erişiminin engellenmesini amaçladıklarını, aksi takdirde örgütün yeniden yapılanmak için gereken kaynağa sahip olabileceğini söyledi.

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ASKER SAYISI VERMEDİ

ABD askerler göndereceklerini belirten ancak sayısı vermeyen Esper, “IŞİD'in petrol sahalarına erişmesini engellemek için Deyr Ez Zor'daki pozisyonumuzu güçlendirici bazı adımlar atıyoruz. Bu, bazı mekanize güçleri de içerecek” dedi.

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RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Moskova'dan ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunda açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'deki ABD askerlerinin varlığının Şam'ın izni dahilinde olmadığı için meşru olmadığını söyledi. Rus yetkili, Moskova'nın Washington'dan Suriye konusundaki plan ve niyetlerine ilişkin sürekli değişen sinyallerden de endişe duyduğunu belirtti.