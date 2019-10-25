ABD tankları Suriye’de konuşlanıyor!

ABD Başkanı Trump Çarşamba günkü açıklamasında bir grup ABD askerinin petrol sahalarını korumak üzere ABD'de kalacağını doğrulamıştı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Beyaz Saray'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley'den brifing aldıktan sonra gazetecilere konuştu.

Amerika’nın Sesi’ndeki bilgilere göre Graham, “Genelkurmay, işe yarayabileceğini, IŞİD'in geri gelmesini, petrolün IŞİD'in ya da İran'ın eline geçmesini önleme imkanını bize verebileceğini düşündüğüm bir plan toparlıyor” ifadelerini kullandı.

Senatör Graham planla ilgili ayrıntı vermedi ancak planın ABD'nin Suriye'deki kritik hedeflerini karşılayacağı konusunda kendisini cesaretlendirdiğini belirtti. Graham Orgeneral Milley'nin verdiği brifinge 8-10 senatörün katıldığını söyledi.

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PETROL BÖLGELERİNİ ABD TANKLARI KONUŞLANACAK

ABD basınında da Pentagon'un Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarının korunması için asker ve tank göndermeyi planladığı yönünde haberler yer aldı. Newsweek dergisi üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde,ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarının korunması amacıyla 30 Abrams tankından oluşan zırhlı tugayın yarısını konuşlandırmayı planladığını yazdı.

CNN'in Pentagon muhabiri Barbara Star da, Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin yakın zamanda Suriye'de SDG denetimindeki petrol sahalarının yakınlarında görev yapan ABD askerlerini korumak için tank ve asker konuşlandırabileceğini aktardı. ABD'nin bu planı hayata geçireceğinin kesinleşmesi halinde, bölgede Rusya ve Suriye rejimine karşı ABD'nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacak. Barbara Starr'ın aktardığına göre, daha hafif zırhlı araçların konuşlandırılması da değerlendirilen seçenekler arasında.

GRAHAM’DAN TRUMP’A UYARI

Trump'ın Suriye politikası konusundaki tartışmalar devam ederken, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını en sert eleştiren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Twitter'dan paylaştığı mesajlarda, ABD'li komutanlar ve Başkan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na atadığı isimler arasında görüş ayrılığı olduğu imasında bulundu.

Senatör Graham, Twitter mesajında Trump'a Savunma Bakanlığı'na atanan siviller yerine komutanların sözünü dinlemesi çağrısında bulundu. Graham, “Suriye'de askeri liderlerden gelen ‘IŞİD'le mücadele stratejisi' konusundaki iyi önerilerin farkındayım. Savunma Bakanlığı Ofisi'nin bu önerileri baltalamaması ve Savunma Bakanı'nın da IŞİD'in geri gelmesini önleyecek iyi fikirlerin uygulanması için çaba göstermesini umuyor ve bekliyorum” diye yazdı. “Başkan'a hizmet etmenin en iyi yolu riskler konusunda dürüst bir değerlendirme sunmaktır” ifadelerini kullandı.