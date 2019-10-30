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ABD: Türkiye’ye yaptırımları hazırda tutuyoruz!

Türkiye'nin NATO'daki müttefiki ABD, Suriye'ye başlatılan operasyon sonrasında gösterdiği hasmane tavrı devam ettiriyor. Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik bir dizi yaptırım listesini hazırda tuttuğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
20:34 -
Haberler Dünya
ABD: Türkiye’ye yaptırımları hazırda tutuyoruz!

Yaptırımların ‘gerekli olması' halinde kullanılabileceğini söyleyen Hazine Bakanı Mnuchin, ancak ABD yönetiminin önceki yaptırımların kaldırılmasını sağlayan Suriye'deki ateşkes sürecinden şimdiye kadar memnun olduğunu ifade etti.

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“ATEŞKES BAŞARILI OLMASAYDI UYGULANACAKTI”

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan'da gazetecilere konuşan Mnuchin, Ankara'yı ziyareti öncesinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ateşkes müzakerelerinde kullanması için ek hedefler de gerçekleştirildiğini söyledi. Mnuchin, eğer ateşkes anlaşması başarılı olmasaydı finansal yaptırımların uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

ABD yönetiminin hâlâ bu listeyi elinde tuttuğunu kaydeden Mnuchin, “Bunları kullanmamızı beklemek için bir sebebim yok. Bence işlerin gidişatından memnunuz” dedi.

Son güncelleme: 20:39 30.10.2019
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