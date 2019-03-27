ABD ve Rusya Venezuela’da çatışmanın eşiğinde

Rusya’dan yaklaşık 100 askeri personelin geçtiğimiz günlerde Caracas’a gitmesi sonrası konuşan Trump, Rus askerlerinin Venezuela’dan çıkması gerektiğini söyledi.

“Rusya çıkıp gitmeli” diyen Trump, ‘bunun nasıl başarılacağı’ sorusuna ise “Göreceğiz. Tüm seçenekler açık” yanıtını verdi.

Trump, bu açıklamaları Nikolas Maduro hükümetini istifa etmeye çağıran Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales’i Beyaz Saray’da ağırlarken yaptı.

Görüşmeye Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Başkan’ın kızı, danışmanı Ivanka Trump da katıldı. Pence “ABD, Rus askeri uçaklarının varışını nahoş bir provokasyon olarak görüyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela’da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’in Başkanı Juan Guaido, Trump yönetiminin desteğiyle kendini tek taraflı olarak Geçici Devlet Başkanı ilan etmişti.

Trump yönetimiyle müttefik ülkeler Guaido’nun başkanlığını tanırken, Rusya, Çin, İran, Türkiye, Küba gibi ülkeler Maduro’yu desteklemeye devam ediyor.