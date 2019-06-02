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ABD vizesinde yeni uygulama! Sosyal medya hesapları da incelenecek

ABD, vize uygulamaları kapsamında bir takım yenilikler üzerinde çalışıyor. Buna göre vize için başvuranlardan sosyal medya bilgileri de talep edilecek.

16:24 -
Haberler Dünya
ABD vizesinde yeni uygulama! Sosyal medya hesapları da incelenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz” denildi.

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD'ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.

Son güncelleme: android-time 16:36 02.06.2019
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