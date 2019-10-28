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ABD yaptırımları maksimuma çıkaracak!

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Mnuchin, “İran’a yönelik yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız” dedi.

18:43 -
Haberler Dünya
ABD yaptırımları maksimuma çıkaracak!

Mnuchin, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, İran'a yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların maksimum seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mnuchin, “Yaptırımlar için azami baskı kampanyası yürüttük. Çalıştılar, çalışıyorlar, parayı kesiyorlar” dedi ve Netanyahu'ya, “Ekibinizle birlikte çok verimli bir çalışma yemeğinden geldim. Bize takip edeceğimiz bir sürü özel fikir verdiler” dedi. DHA

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