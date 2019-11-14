ABD’de bir liseye silahlı baskın yapıldı! Çok sayıda yaralı var

Amerika’nın Sesi’nde yer alan bilgilere göre, 2 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Saugus Lisesi'ndeki silahlı saldırıda en az 7 kişinin yaralandığı olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gittiği belirtiliyor.

“İKİSİNİN DURUMU AĞIR”

CNN televizyonu yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde okul öğrencilerinin ellerini havaya kaldırmış şekilde polis eşliğinde binayı terk ettikleri görülüyor.

California Senatörü ve Demokrat Parti 2020 başkan aday adaylarından Kamala Harris, “çocuklarımız ve toplumumuz terörize ediliyor. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

Amerika’da son yıllarda çok sayıda okul saldırısı meydana geldi. Ülkede sadece 2019 yılında okullarda ölü ve yaralıların olduğu 22 silahlı saldırı yaşandı. Amerika'da okullarda ilkokuldan itibaren sık sık bir silahlı saldırı durumunda alınacak önlemler konusunda tatbikatlar ve eğitimler düzenleniyor.