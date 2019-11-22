ABD’de eğitim uçakları çarpıştı: 2 ölü

Vance Hava Üssü’nde meydana gelen olay sonrası açıklamalarda bulunan Albay Corey Simmons, “Biz sıkı sıkıya bağlı bir aileyiz. Bunun gibi trajediler gerçekleştiğinde, ABD ordusunun her üyesi bunu hissediyor” dedi.

Simmons kazanın oluş şeklini açıklamaktan kaçınarak, “Hava Kuvvetleri araştırıyor. Bir kazanın oluş nedenini belirlemek genellikle 30-60 gün sürüyor. Tahminde bulunmak istemiyorum. Olay olduğunda orada değildim. Bu noktaya nasıl geldiler bilemiyorum ama soruşturmanın kendi kendine yürümesine izin vermem gerekiyor” diye konuştu.

Kaza, son 15 ayda Oklahoma’da bir T-38 eğitim jetinde meydana gelen ikinci olay. Hava Kuvvetleri yetkilileri, bir pilotun Ağustos 2018'de Batı Oklahoma'da güvenli bir şekilde fırlatıldığını belirtti.