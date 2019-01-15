ABD’de kapanan hükümet yüzünden maaş alamayanlar imza kampanyası başlattı

ABD'de Trump'ın bütçesini kabul etmeyen Demokrat Partili çoğunluğa sahip Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasına neden oldu. Kapanan hükümet yüzünden maaş alamayan ve maddi olarak zor günler geçiren federal çalışanlar, "GoFundMe" adlı internet sitesinde 1500'den fazla kampanya başlattı.

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle maaşlarını alamayan ve maddi olarak zor günler geçiren federal çalışanlar, “GoFundMe” adlı internet sitesinde 1500’den fazla kampanya başlattı.

GoFundMe Sözcüsü Katherine Cichy, CNN’e yaptığı açıklamada, son günlerde aralarında bekar anne, kütüphaneci, sınır koruma yetkilisi, hatta bir sanatçının bile olduğu federal çalışanların, hükümetin kapalı olması nedeniyle 1500’den fazla imza kampanyası başlattığını kaydetti.

Kampanyalarda toplamda 300 bin dolardan fazla bağış toplandığını belirten Cichy, dolandırıcılığın önüne geçmek için bu kampayaları denetleyen bir güvenlik timi kurulduğunu da vurguladı.

Kampanyalar kapsamında federal çalışanlar, kiraları, mortgage ödemeleri, gıda alışverişleri veya çocuk bezi zatın alabilmek için para topluyor. Çalışanlar ayrıca, işlerine dönebilmek için hükümetin bir an önce açılması çağrısı da yapıyor.

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“AÇLIK ÇEKİYORUZ”

CNN’e konuşan Kuzey Carolinalı kütüphane yetkilisi Anna Cory, “Bu durum çok zor. 2 Ocak’ta nişanlandım. Nişanlımla bir ev almayı planlıyorduk, ancak bunu ertelemek zorunda kaldık. Çünkü bankalar maaş bordronuzda ‘sıfır’ yazdığını görünce size çok da arkadaşça bakamıyorlar” ifadelerini kullandı.

GoFundMe üzerinden başlattığı kampanyada doğal gaz ve market alışverişi için para toplayan Cory, “Tam şu anda açlık çekiyoruz, zenginleşmiyoruz” diye konuştu.

Arizona eyaletinden Jo Ann Goodlow da 2’sini evlat edindiği 3 çocuğuna bakmak için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Ben o çocukları, onlara biyolojik ailelerinin veremediği daha iyi bir hayat vermek için evlat edindim. Şu anda başarısız olduğumu düşünüyorum, çünkü onlara verdiğim güvenilir ev şu anda riskte” dedi.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinde (TSA) çalışan Kevin Garfinkle da kampanya sayfasında, “Ailemin tek gelir kaynağı benim ve hükümetin kapalı olması nedeniyle tekrar açılana kadar maaş çekimi alamayacağım. Bu, faturalarımın ödenemeyeceği, dahası ailem için gıda ya da bebek bezi alamayacağım anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

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HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerinin durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte hayati hizmetlerde görevli olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktorlar ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

ABD’de federal hükümetin kapanması ise ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1976’dan bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı, ancak ilk defa hükümet bu kadar uzun süre kapandı. AA