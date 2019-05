ABD’de kundaklanan cami için kenetlendiler: İslamofobiye hayır

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii’nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, cami cemaati ve yerel halk bir dayanışma etkinliği düzenledi. Camide düzenlenen etkinliğe, yerel gayrimüslim ve Müslüman halk, cami cemaati ve cami yetkililerinin yanı sıra, New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Dr. Fatih Kanca, New Haven Belediye Başkanı Toni Harp, New Haven Polisi ve itfaiyesinden yetkililer katıldı.

Edirne Selimiye Camii İmamı Süleyman Demiray’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın New Haven Camii’ne yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklama okundu.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, yaptığı konuşmada, “Küresel şiddet ve terör maalesef bugün her kültürden ve dinden insana acı çektirmekte ve dünyanın geleceğine dair umutlarımızı tüketmektedir. Karanlık çağı başlatmak isteyen eller, geçtiğimiz süreçte dünyanın dört bir yanında camiler ile pek çok kilise sinagog ve mabede farklı yer ve zamanlarda çeşitli mekanlara da terör saldırıları düzenleyip, pek çok masum insanın kanını dökmüşlerdir. Maalesef New Haven'daki camimizde böyle bir nefretin hedefi olmuştur. Tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır” dedi.

‘SEVGİ KAZANACAK NEFRET KAYBEDECEK’

Camiye yönelik saldırının ardından ABD devletinin tüm birimlerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Dedeler, kendilerine verdikleri destekten dolayı Connecticut Valisine, FBI'a, Connecticut polisine ve itfaiyesine teşekkür etti.

Etkinlikte Connecticut Başsavcısı adına konuşan Avukat Joshua Perry ise camiye saldırıyı düzenleyenlerin bulunup gerekli cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapma sözü verdi.

Etkinliğe katılanlar, “Birlik oluyoruz, biz biriz”, “İslamofobi’ye hayır” ve “Sevgi kazanacak, nefret kaybedecek” yazılı dövizler taşıdı.