ABD’de Trump’ın Rusya soruşturmasında flaş gelişme!

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller'ın bakanlığa sunduğu raporu incelemesini bitirdi, rapordaki ana bulguları Kongre’deki yetkililerle paylaştı. Bilgilendirme metninde Mueller’ın raporunda Trump’a suçlama yönetilmediği kaydedildi.

Açıklama sonrası ABD Başkanı Trump Twitter’dan, “Hile yok, engelleme yok, eksizsiz ve tamamıyla beraat. Amerika’yı harika tut!” ifadesini kullandı.

22 AYDIR SÜRÜYORDU

Mueller 22 ay süren soruşturmasına Trump’ın seçim ekibinin Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığını ve adalete müdahale edip etmediğini araştırıyordu.

Barr’ın raporla ilgili sunduğu 4 sayfalık bilgilendirme metninde Mueller’ın Başkan’ın adalete müdahale edip etmediğine dair bir sonuca varmadığı kaydedildi. Rapor, bu konuda ABD Başkanı’nın suç işlediği sonucuna varmıyor temize de çıkarmıyor.

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Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, uzun süredir Amerika’daki gündemi belirleyen Rusya’yla işbirliği olup olmadığı konusunda da Özel Savcı Mueller, Barr’ın bilgilendirmesine göre Trump ekibinin ya da yardımcılarının Rusya’yla işbirliği yaptığını kanıtlamadı.

Bu çerçevede raporda Trump’a suçlama yöneltilmedi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, Adalet Bakanlığı’nın konuyu Kongre’ye bıraktığına dair görünüm olduğunu söyledi.

İki yıldır devam eden ve cuma akşamı tamamlanarak ABD Adalet Bakanlığı'na raporu sunulan Mueller soruşturması 2016 seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibinin Moskova'yla işbirliği yapıp yapmadığını ve Trump’ın adalete müdahale edip etmediğini inceliyordu.