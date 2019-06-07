ABD’de yeni tartışma: Yine mi Melania’nın dublörü?

ABD basınında geçtiğimiz aylarda gündeme gelen, “Melania ile Donald Trump anlaşamıyor ve bu sebeple resmi ziyaretlerde First Lady yerine dublörü yer alıyor” iddiası tekrar hortladı… ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa temasları kapsamında ABD Başkanı ve eşi Fransa’ya gitti. İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirme sürecini başlatan Normandiya Çıkarması’nın 75’inci yılı anma törenlerine katılan Trump çifti Fransa’nın sahil bölgesi Normandiya’da basının karşısına çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşiyle birlikte anıtı gezen ve savaşta yaşamını kaybeden ABD askerlerinin mezarlığına giden Melania Trump’ın güneş gözlüklerini çıkarmaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Burası bir podyum değil. Saygı gereği güneş gözlüklerini çıkarması gerekir” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını ise Melania’nın gözlüklerini çıkarmamasının sebebi olarak, “Melania etkinliğe katılmadı, dublörünü yolladı” iddiasını ortaya attı. İngiliz tabloid gazeteleri, “Melania’nın vücut dili, Trump’ın yanındaki kişinin gerçek First Lady olmadığını gözler önüne seriyor. Eğer bu tür bir törende Melania güneş gözlüğünü çıkarmıyorsa bilin ki o kişi aslında bir dublördür. Görüntülere dikkat edin, Trump nasıl da ellerini kullanıyor. Eskiden Trump, Melania’yı eliyle yönlendirmezdi. Normalde Melania ile kamu önünde bu kadar samimi pozlar vermezlerdi” dedi.

Öte yandan Melania Trump ile Fransız First Lady’si Brigidette Macron’un tören sırasında birbirlerinden uzak durması da dikkat çekti. Araları bir hayli iyi olan ve sık sık bu tür etkinliklerde yer alan Macron ile Trump çiftinin birbirlerine bu denli uzak olması da şüpheleri artırdı.