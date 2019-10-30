ABD’deki Ermeni tasarısına Azerbaycan’dan tepki!

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev de tepki gösterdi. Hajiyev, bu kararın siyasi, hukuki ve tarihi bir dayanağı olmadığını ve Ermeni yanlısı lobi gruplarının çabaları sonucunda kabul edildiğini kaydetti. Hajiyev, “Ermenistan ve Ermeni lobisi, kurgusal Ermeni soykırımını bir siyasi spekülasyon nesnesine dönüştürdü. Böylece Güney Kafkasya’da ve diğer bölgelerde Ermenilerin işlediği suçları gizlemek istiyorlar. Bu nedenle Ermenistan, Türkiye’nin bu olayları ortak bir komisyon tarafından inceleme önerisini kabul etmiyor. Tarihin tahrif edilmesi, tarihi yeniden yazma girişimleri ve siyasi baskı amacıyla kullanımı kabul edilemez” diye konuştu.

Hajiyev, o dönemde meydana gelen olayların politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiği yorumunda bulundu. İHA