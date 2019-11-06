ABD’deki kritik seçimleri Demokratlar kazandı!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Demokratların elde ettiği seçim başarısı Başkan Donald Trump'a büyük darbe olarak yorumlanıyor.

Kentucky'de Beshear, Cumhuriyetçi Vali Matt Bevin karşısında yüzde 0,4 farkla seçimi önde bitirdi.

Kentucky, 2016 başkanlık seçimlerinde ezici çoğunlukla Başkan Trump'a oy vermişti. Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton karşısında yüzde 30 farkla eyaletteki yarışı önde bitirmişti. Böylece Kentucky'de son 40 yılda ilk kez bir Cumhuriyetçi Başkan bu kadar büyük farkla başkanlık yarışını kazanmıştı.

Başkan Trump Cumhuriyetçi Bevin'in Kentucky'deki mağlubiyetinin dünya tarihinin en büyük kayıplarından biri olabileceğini söylemiş ve rakibi Beshear'in bir eyaleti yönetmek için çok aşırıcı ve tehlikeli olduğunu kaydetmişti.

Ancak anketler Cumhuriyetçi Vali Bevin'in sendikalar ve öğretmenlerle girdiği mücadele sonucunda destek oranı en düşük valilerinden biri haline geldiğini ortaya koyuyordu.

Ancak Kentucky'de Cumhuriyetçiler, valilik yarışını kaybetmelerine rağmen bazı önemli görevlere seçilmeyi başardılar.

Seçim öncesinde Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi adayına Başkan Trump ve müttefikleri doğrudan destek vermişti.

Virginia'nın Demokrat Valisi Ralph Northam ise koltuğunu korudu.

Virginia'daki yarışta Cumhuriyetçi adaylar farklı bir yol izleyerek Başkan'la aralarına mesafe koymaya çalıştı. Başkan'ın politikalarına desteklerini önemsiz göstermeye çalışan bu adaylar Başkan'ı da seçim kampanyalarından uzak durmaya yönlendirdi.

Buna rağmen Demokratlar, Virginia'da eyalet meclisinin her iki kanadında da 26 yıldan bu yana ilk kez çoğunluğu ele geçirdi.

Donald Trump'ın Başkan seçilmesinden bu yana Virginialı demokratlar üçüncü kez büyük zafer elde etmiş oldu.

Cinsiyet değiştiren ilk aday olarak seçim yarışına giren Danica Roem'in eyalet temsilciler meclisi'nde ve ilk Müslüman kadın aday olan Hazala Haşmi'nin de eyelet senatosunda görev yapacak olması Virginia seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar oldu.

2017'de Başkan Trump'ın konvoyuna el hareketi yaptığı için işinden olan Juli Briskman da Virginia'nın Loudoun ilçesinden temsilci olarak seçildi.

Bu sonuçların 2020 seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler için uyarı niteliğinde olduğu yorumları yapılıyor.

Cumhuriyetçi stratejist Alex Conant'a göre Başkan Trump döneminde kırsal bölgelerde Cumhuriyetçiler'e destek azaldı.

Cumhuriyetçiler banliyölerde yarışı sıkı tutarak özellikle Kentucky'de birçok kamu görevine seçildi. Başkan Trump'ın bir başka kalesi olan Mississippi'de Cumhuriyetçiler valilik koltuğunu korumayı başardı.

Demokrat liderler, eyalette senato ve temsilciler meclisinde çoğunluğu sağlamalarının ardından Virginialılar'a asgari ücrettte artış, yeni silah kontrol yasaları ve daha fazla kürtaj hakkı sözü verdi.

Bir zamanlar Cumhuriyetçi Parti yanlısı olan banliyölerin yüzünü demokratlara dönmesi eğilimi de yeniden su yüzüne çıktı.

Yüksek eğitimli ve refah içindeki banliyö sakinleri özellikle de kadınlar Trump'ın Cumhuriyetçi partisine karşı Virginia'da ve ülke genelinde baş kaldırdı. Bu bölgeler geçmişte Cumhuriyetçi Parti'ye destek veriyordu ancak değişen demografik yapı ve Trump'ın tarzı bu bölgeleri iki parti arasında önemli bir mücadele alanı haline getirdi.

Başkan Trump 2016 başkanlık seçimlerinde Virginia'yı kaybetmişti. Twitter'dan Cumhuriyetçi Parti destekçilerini gösteri düzenlemeye teşvik eden Trump, Virginia'dan ise uzak durdu.