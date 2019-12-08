ABD’den ‘Suriye’ye asker gönderebiliriz’ çıkışı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir güvenlik forumunda konuşan Esper, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gereklilik halinde Suriye'ye yeni asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirtti.

‘ABD'nin Suriye'deki kuvvetleri yeterli mi' sorusunu yanıtlayan Esper, “Olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse ek güç göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

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IŞİD’İ ÖNE SÜRDÜ

Sputnik’te yer alan bilgilere göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan her şeyin ellerinde olması için sürekli görüşme halinde olduklarına dikkat çeken Esper, Pentagon'un eskisi gibi IŞİD'in nihai olarak bozguna uğratılmasını görevi olarak bildiğini vurguladı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyon ortamında Amerikan askerlerinin büyük bir kısmını bölgeden çıkarmıştı. Az sayıda Amerikan askeri, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda kalmaya devam ediyor.