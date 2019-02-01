ABD’den Danimarka’ya bütçe uyarısı: Yeterli değil artırın

ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands, basına yaptığı açıklamada, Danimarka’nın 2014 yılında savunma harcamalarını GSYİH’sinin yüzde 2’sine çıkarmayı taahhüt ettiğini hatırlattı.

Eski oyuncu Sands, Danimarka’nın 2023 yılı savunma bütçesini artırma yönünde aldığı kararın doğru yönde ancak hedeften çok uzak olduğunu belirtti.

Sands, ülkedeki siyasetçilerin bir araya gelerek, taahhüt edilen savunma harcamalarının GSYİH’nin yüzde 2’sine nasıl çıkarılacağını tartışmaları

gerektiğini savundu. Siyasetçilere seslenen Sands, NATO üyesi Danimarka’nın savunma harcamalarını artırmasını istedi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2023 yılı savunma bütçesinin 1.5 milyar kron (1.2 milyar lira) arttırıldığı, artışla savunma bütçesinin

GSYİH’nin yüzde 1.5’ine denk geleceği bildirilmişti.