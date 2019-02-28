ABD’den flaş Kuzey Kore açıklaması! ‘Devam edecek’

Pompeo, Vietnam’ın başkenti Hanoi’den Filipinler’in başkenti Manila’ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni görüşmelerin henüz planlanmamasına rağmen ekibinin işe hemen koyulacağını söyledi. Trump ve Kim arasında Hanoi’de düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiğini fakat bir anlaşma imzalamayı gerektirecek bir noktaya varılamadığını belirten Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etti.

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İKİNCİ ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, “Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık.” demişti. Hanoi’de dün başlayan zirvenin “gerçekten verimli geçtiğini” söyleyen Trump, “Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık” ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile “çok güçlü bir ilişki” kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam’daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile “yeni bir zirve için sözleşmediklerini” bildirmişti. Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, “Bu yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

“KEŞKE DAHA FAZLA YOL ALABİLSEYDİK”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle birlikte ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti. Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, “Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum.” demişti.

Pompeo, Trump ve Kim’in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018’de Singapur’da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. AA