ABD’den güvenli bölge için flaş karar… Takviye asker gönderiyorlar!

ABD basınında yer alan haberlerde Washington yönetiminin Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulması planlanan ‘güvenli bölgenin’ tesisi için ilave asker sevk etmeye hazırlandığı belirtildi. New York Times gazetesi bölgeye gönderilecek 150 askerin Türk askerleriyle birlikte kara devriyesi görevlerini icra edeceğini yazdı.

CNN’in internet sitesinde ise Suriye’ye gönderilecek ilave askerlerin bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerinden sevk edileceğini öne sürdü. CNN’e konuşan ABD’li güvenlik yetkilisi nihai kararın henüz alınmadığını da vurguladı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Bölgedeki ABD askerleri, omurgasını terör örgütü PKK-YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte IŞİD militanlarına karşı operasyonlar yürütüyor.

‘ABD’NİN ADIMLARI KOZMETİK’

Türkiye ve ABD arasında yürütülen güvenli bölge müzakereleri sonucunda bu haftadan itibaren ABD ve Türk helikopterleri bölgede müşterek devriye görevlerine çıkmaya başlamış durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda ABD’nin attığı adımları ‘kozmetik’ olarak nitelemiş ve “ABD’nin ortaya koyduğu tavır bizi tatmin etmiyor. Türkiye’nin planı hazır. Netice çıkmazsa bölgeye gireriz” demişti.