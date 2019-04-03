ABD’den ılımlı F-35 açıklaması

Shanahan “Türkiye ile S-400 alımıyla ilgili anlaşmazlığı çözmeyi bekliyorum” dedi. Arizona'daki hava üssünde bulunan F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini belirtti. ABD Dışişleri de “S-400 alımının sonuçları olacağını her düzeyde ilettik” açıklamasını yaptı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Shanahan, “Türkiye'nin F-35 ve Patriotlar bağlamında doğru savunma teçhizatına sahip olabilmesi için sorunu çözmemizi bekliyorum” ifadelerini kullandı. Shanahan şu anda Luke Hava Üssü'nde bulunan F-35'lerin de Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini söyledi.

Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde Türk pilotlar bir süredir F-35 savaş uçakları için eğitim alıyordu. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın açıklamaları, Washington'da başlayacak olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesine denk geldi. Rusya'ya karşı NATO'nun Karadeniz'de savunma ve caydırıcılık açısından duruşunu güçlendirmesinin ana başlıklardan biri olduğu toplantıda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması da gündemde.

ABD Dışişleri yetkilisi: “S-400 alımının sonuçları olacağını her düzeyde ilettik”

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili, NATO müttefiki Türkiye'nin Amerika'nın önemli bir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi ancak Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alma planının endişe kaynağı olduğunu vurguladı. ABD'li yetkili “İlişkimizi S-400 gibi tek bir konu belirlemiyor ama S-400 Amerika için son derece problemli bir konu” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında da Pentagon’un F-35 kararı gündeme geldi. Türkiye’ye F-35 bağlantılı teçhizat sevkiyatının durdurulması konusundaki soruların Pentagon’a yöneltilmesi gerektiğini belirten yetkili “Amerika olarak Türkiye’ye pek çok kez en yüksek düzeylerde S-400 füze savunma sisteminin satın alınması planıyla ilgili çok ciddi kaygılarımızın olduğunu ve alım gerçekleşirse bunun hem yaptırım yasası hem de F-35 programı bağlamında sonuçları olacağını net şekilde ilettik” diye konuştu.