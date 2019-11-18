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ABD’den İsrail’in işgaline destek!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu.

23:27 -
Haberler Dünya
ABD’den İsrail’in işgaline destek!

Bakan Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD’nin Batı Şeria’daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savundu.

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GEÇMİŞTEN ÖRNEK VERDİ

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978’de, İsrail’in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, şunları söyledi:

“Reagan yönetimi, söz konusu yerleşim alanlarının yasa dışı olduğuna inanmadığını ve İsrail’in sivil yerleşim girişimlerini uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Tartışmanın tüm taraflarını dikkatlice inceledikten sonra, Trump yönetimi olarak, Başkan Reagan ile aynı fikirde olduğumuzu belirtiyor ve ABD’nin artık Batı Şeria’daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum.”

RONALD REAGAN KİMDİR?

Ronald Wilson Reagan, 1981-1989 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak görev yapmış Amerikalı politikacı ve aktördür. AA

ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump Gazze İsrail Kudüs Obama söz
Son güncelleme: 23:31 18.11.2019
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