ABD’den Kandil mesajı: Yeniden görmek istemeyiz

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda IŞİD'in Suriye'deki topraklarını tamamen kaybetmesinin ardından gazetecileri bundan sonraki süreç konusunda bilgilendirdi. James Jeffrey'ye, Türkiye ve ABD arasında yaşanan YPG anlaşmazlığı ve Suriye'de oluşturulması olası güvenli bölge soruldu.

Jeffrey, “Türkiye ile Türk sınırının belirli bir kısmında YPG güçlerinin olmadığı güvenli bir bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz. Çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz. Başkan Trump bunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Ancak bazıları Kürt olan SDG ortaklarımızın kimse tarafından kötü muamele görmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışan bir formül üzerinde çalışıyoruz” dedi.

‘ENDİŞELERİ ANLIYORUZ’

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Jeffrey, “Türkiye'nin kendisine yönelik tehlike konusunda endişeleri var. Bu endişelerini anlıyoruz. Uzun yıllar Kandil Dağları'ndan gelen tehditle baş edilmesi konusunda Türkiye ile temasımız oldu. Suriye'de yeni bir Kandil görmek istemeyiz. O nedenle, Başkan Trump'ın sahadaki SDG ortaklarımıza yönelik onaylamayacağı türden bir davranışa yol açmayacak, onların da endişelerini giderecek seçenekler geliştirilmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey “Koalisyon personelinden Suriye'deki IŞİD operasyonlarına katkılarını sürdürmelerini ve arttırmalarını istiyoruz. Başlangıç olarak oldukça iyi yanıtlar alıyoruz ancak burada misyon IŞİD'in yenilgiye uğratılması, olası bir güvenli bölgede görev yapılması değil” dedi.

‘IŞİD'LE MÜCADELE SÜRECEK’

James Jeffrey IŞİD'in elindeki son toprağı da kaybetmesinin “büyük bir gün” olduğunu ancak örgütle mücadelenin devam etmesi için sınırlı sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

IŞİD'e karşı en son operasyonun yürütüldüğü Bağuz'da gözaltında bulunan IŞİD savaşçılarının sayısının 7 bin olabileceğini söyleyen James Jeffrey “Küçük gruplar halinde yeniden toparlanıyorlar, düşük seviyeli bir direniş gibi gölgede faaliyet gösteriyorlar. Şu anda odağımız ülkelerin kendi militanlarını geri almalarını sağlamak. Uluslararası mahkeme seçeneği şu anda üzerine durduğumuz bir şey değil” diye konuştu.