ABD’den kritik S-400 hamlesi: Türk askerlerin eğitim göreceği üsler yaptırım listesinde

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher A. Ford imzasıyla yayınlanan Washington’un yeni yaptırım listesinde, Rusya’da karadan havaya füze eğitimi veren Gatchina Üssü de yer aldı. Yaptırım listesinde sadece Gatchina Üssü değil, karadan havaya füze sistemi eğitimi vermek üzere yerine kullanılacak tüm üslerin ve bağlı kurumların da dahil olacağı ayrıca ifade edildi. ABD böylece, Rusya’nın eğitimleri Gatchina yerine başka bir üsse ya da tesise kaydırması halinde, kullanılacak tüm yeni mekanların da listede olacağını açıklamış oldu.

100 TÜRK ASKERİN RUSYA’YA EĞİTİME GİDECEĞİ BİLGİSİ PAYLAŞILMIŞTI

Rus haber ajansı TASS, 7 Mayıs’ta yayınlanan haberinde diplomatik bir kaynağa dayanarak, “Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019'da teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya'da bir askeri üstte eğitime başlayacağını” bildirmişti. Haberde, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtilmişti.

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ABD’DEN “SON İKİ HAFTA SÜRE” İDDİASI

Amerikan haber kanalı CNBC’de dün ismini açıklamadığı kaynaklara dayanarak, ABD’nin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemini satın alıp almama kosunuda nihai kararını vermesi iki hafta süre tanıdığını duyurdu.

ABD’DEN “SON İKİ HAFTA SÜRE” İDDİASI

Dün gazetecilerle konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin gelmesinin ardından ABD’nin yaptırım uygulayabileceğini gündeme getirmişti. Akar, önümüzdeki aylarda S-400'ün gelmesinin ardından ABD'nin CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi halinde neler yapabileceğinin hesabını yaptıklarını belirterek, “Türkiye CAATSA yaptırımlarının hayata geçmesine yönelik de hazırlık yapıyor” demişti. S-400 sisteminin geldiğinde konuşlanacağı yer konusunda çalışıldığını belirten Akar, “Bu bataryanın en öncelikli yere konuşlandırılması gerekiyor, bu konuda çalışılıyor. S-400 ve F-35 gibi iki sistemin birbirini etkilemeyecek şart ya da mesafenin belirlenmesini için çalışma yapılmasını istiyoruz” ifadesini kullanmıştı. Akar, “S-400 eğitimleri için Rusya'ya askeri personel gönderdik, gönderiyoruz, göndereceğiz… Önümüzdeki aylarda da gitmeye devam edecekler” diyerek ve Rus askeri personelin de Türkiye'ye gelebileceğini belirtti.