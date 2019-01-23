ABD’den Maduro’ya sert çıkış: Diktatör

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela halkına hitaben yayınladığı bir videoda, Latin Amerika ülkesindeki demokrasinin tekrar tesis edilmesi için ülkesinin “sarsılmaz destek” verdiğini söyledi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro için “diktatör” ifadesini kullandı.

Maduro’nun “iktidarda olma meşruiyeti bulunmayan bir diktatör” olduğunu söyleyen Pence, ABD’nin Venezuela Ulusal Meclisi’ni tanıyarak “Venezuela’nın son demokratik kalıntısını” gözeten ülkeler arasına katıldığını belirtti. Venezuela’da Çarşamba günü Maduro karşıtı düzenlenecek geniş çaplı protesto eylemleri öncesi Twiter üzerinden halka desteğini belirten Pence, “Amerikan halkı adına sizin yanınızda olduğumuzu söylüyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı ayrıca muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya da seslenerek, Maduro’yu “hak gaspçısı” ilan etme ve bir geçiş hükümeti oluşturma kararına destek verdiklerini söyledi. Guaido, Maduro’nun görevdeki ikinci dönemine başlaması sonrası Devlet Başkanlığı sıfatını alıp liderlik etmeye hazır olduğunu ilan etmişti.

Başkan Yardımcısı ayrıca muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya da seslenerek, Maduro’yu “hak gaspçısı” ilan etme ve bir geçiş hükümeti oluşturma kararına destek verdiklerini söyledi. Guaido, Maduro’nun görevdeki ikinci dönemine başlaması sonrası Devlet Başkanlığı sıfatını alıp liderlik etmeye hazır olduğunu ilan etmişti.