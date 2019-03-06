ABD’den rest üstüne rest! Trump da mı kandırdı?

ABD’den bir hafta içinde Türkiye açısından en kritik konularda, art arda atılan adımlar şöyle;

– TRUMP DA MI KANDIRDI?

Fırat’ın doğusunda kurulacak güvenli bölge konusunda, Ankara’ya ziyarette bulunan ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ile, bölgenin ‘kim tarafından kontrol edileceği’ konusunda anlaşma sağlanamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralık ayında yaptığı telefon konuşması sırasında Suriye’deki Amerikan askerlerini çekeceğini söyleyen, bunu kamuoyuyla da paylaşan ABD Başkanı Donald Trump ise bu kararından vazgeçtiğini somut şekilde ortaya koydu.

Trump son olarak, Kongre’den kendisine yazılan ve Suriye’deki askerleri çekmemesini isteyen mektubun üzerine el yazısıyla “yüzde yüz katılıyorum” notunu düştü, altına imzasını attı ve kamuoyuyla paylaştı. ABD Başkanı’nın bu son hareketi, “Trump da mı AKP hükümetini kandırdı” sorusunu gündeme getirdi.

– ABD ORDUSUNUN IRAK İÇİN AYIRDIĞI SİLAHLAR, PYD/YPG’YE VERİLECEK

ABD, Trump’ın söz verdiği şekilde Suriye’den asker çekmemekle de kalmadı; PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye yönelik askeri yardımı durdurmak bir yana, elindeki başka ülkeler için ayrılmış silahları bile bu terör örgütüne verme kararı aldı.

Pentagon tarafından ABD kongresine gönderilen bilgilendirme mektubunda, Amerikan ordusunun Irak’ta kullanmak için satın aldığı çok sayıda askeri araç, silah ve mühimmatın, Suriye’de Fırat’ın doğusunu kontrol eden, ana omurgasını PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne aktarılacağı bildirildi.

Mektupta, Irak için alınmış olan, ancak PYD/YPG’ye aktarılacak araçlar içinde 50 Humvee, 20 mayına karşı dirençli araç, 40 geliştirilmiş mühimmat taşıyıcı, 700 hafif anti tank silahı, 2400’den fazla havan topu, onlarca anti mayın ve diğer patlayıcılar olduğu bilgisi yer aldı.

– AMERİKAN ORDUSUNDAKİ EN ‘DOST SES’ BİLE ‘YAPTIRIM’ DEDİ

Rusya’dan alınacak S-400’ler konusunda ‘ekonomik yaptırım’ tehdidini her geçen gün artırıyor. Son olarak, Amerikan ordusunda Türkiye’yle en yakın işbirliğini yapan ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD ordusu, dünyayı bölgelere ayırarak, bu bölgelerle askeri ilişkileri ilgili birimin komutanı ile yürütüyor. Türkiye de, Orgeneral Scaparrotti’nin komutasında EUCOM bölgesinde yer alıyor.

Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerin yer aldığı CENTCOM komutanı ile Ankara arasındaki ilişkiler, ABD’nin bu ülkedeki askeri hamleleri, özellikle de Suriye’de PYD/YPG’ye askeri destek verilmesi nedeniyle gerilimli bir nitelik taşıyor. Türkiye’nin içinde yer aldığı EUCOM bölgesinde ise herhangi büyük bir rahatsızlık bulunmuyor. Dolayısıyla Türk ordusunun EUCOM Komutanı ile ilişkileri ‘daha dostane’ bir çerçevede yürüyor.

Ancak S-400’ler konusunda Amerikan tarafından yapılan uyarılara, Türkiye’nin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon içindeki ‘en dost sesi’ General Scaparrotti’nin de katılması, diplomatik çevrelerde ‘son uyarı’ olarak nitelendiriliyor.

– TAM EKONOMİK KRİZ İÇİNDEYKEN, TÜRKİYE ‘TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİNDEN’ ÇIKARILDI

ABD’den hiç beklenmeyen hamle ise ekonomik alanda geldi. Washington yönetimi ekonomik kriz içindeki Türkiye’yi, ABD’nin gümrük vergisi muafiyet programı olan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkardı. ABD GTS uygulaması ile, 131 ülkeye toplam 3 bin 474 üründe Amerikan pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlanıyor. Türkiye de 1976’dan bu yana aralıksız olarak GTS içinde yer alıyor.

Türkiye’nin geçen yıl ABD’ye yönelik ihracatı 9.44 milyar dolar civarında gerçekleşti. Resmi rakamlara göre, Türkiye’nin ABD’ye toplam ihracatının yaklaşık 23’ü GTS sistemi içine giriyor.

– ABD FIRST LADY’Sİ FETÖ OKULUNU ZİYARET ETTİ

Trump yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin ısrarla iadesini istediği FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen hakkında hiçbir işlem yapmazken, ABD First Lady'si Melania Trump da, Oklahoma eyaletindeki FETÖ okullarından birini ziyaret etti, sosyal medyada da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Melania Trump’ın, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki, FETÖ'ye ait Dove School of Discovery'yi ziyareti güvenlik gerekçesiyle gizli tutuldu. Ziyaret, ancak sona erdikten sonra, bizzat Melania Trump'ın resmi Twitter hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Amerikan First Lady'si Twitter hesabından paylaştığı mesajda, FETÖ okulunun “öğretmenlerine, yönetimine ve öğrencilerine” kendisini ağırladıkları için teşekkür etti. Melania Trump mesajında “okulda büyük işler yapıldığını” yazdı, eğitimde başarı için, sadece akademik başarının değil, ‘karakter ve değerlerin de önemli olduğunu’ vurguladı.