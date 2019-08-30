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ABD’den Rusya’ya Güney Osetya uyarısı!

ABD yönetimi, Rus askerlerinin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi.

22:41 -
Haberler Dünya
ABD’den Rusya’ya Güney Osetya uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Osetya’daki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD, Gürcistan’ın Rus işgali altındaki Güney Osetya bölgesinde askeri bariyerler kurulduğuna yönelik haberleri yakından izlemektedir. Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve çatışmadan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, ayrıca Rusya’ya Güney Osetya’da gerilimi artırmaktan kaçınması çağrısında bulunuldu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da Rus askerlerinin, Güney Osetya’nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki göstermişti.  AA

Son güncelleme: android-time 22:42 30.08.2019
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