ABD’den saçma uygulama: İlk kez Türkiye’de uygulandı

ABD Dışişleri Bakanlığı yeni bir uygulamaya geçerek resmi internet sitesi üzerinden “ABD vatandaşlarının güvenli olmadığı ülkeler” listesi hazırladı. İlk kez bu hafta kullanılan bu uygulamaya Wall Street Journal geniş yer ayırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinde “tehlikeli ülkeler” harfler üzerinden kodlanırken “K” harfinin “ABD vatandaşlarının kaçırılma olasılığı var” anlamına geldiği belirtildi. ABD’li yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu şekilde daha kolay bir şekilde bilgilendirme yapılabileceği açıklandı. 35 ülkenin bu harf sistemiyle tanıtılacağı açıklanırken Filipinler, Rusya ve Türkiye’nin de listede olduğu belirtildi.

İsmini açıklamayan bir ABD’li yetkili, “Bu harfler artan tehdit seviyesini göstermiyor. K, kaçırılma anlamına gelirken T, terörizm, N doğal afet ve U, ayaklanma anlamına geliyor” dedi. Wall Street Journal’ın Jessica Donati ve Courtney McBride imzalı haberinde harf sisteminin uygulandığı ülkeler arasında Afganistan, Angola, Bangladeş, Etiyopya, İran, Irak, Kenya, Suriye, Venezuela ve Pakistan gibi ülkelerin de yer aldığı ifade edildi.