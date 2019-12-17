ABD’den skandal karar ile ilgili açıklama: Katılmıyoruz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını vurgulayarak, bu konuda “yönetimin pozisyonunun değişmediğini” kaydetti.

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‘BU KARARA KATILMIYORUZ’

Sözcü Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu’nda kabul edilen 150 no’lu karar tasarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu karara katılmadıklarını belirtti.

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‘YÖNETİMİN POZİSYONU DEĞİŞMEDİ’

Ortagus, söz konusu karar tasarısına ilişkin, “Yönetimin (1915 olaylarına ilişkin) pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan’ın (Donald Trump) net açıklamasında yansıtıldığı gibidir.” değerlendirmesinde bulundu.

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TRUMP ‘BÜYÜK FELAKET’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan’da 1915 Ermeni olaylarının yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada “Büyük Felaket” ifadesini kullanmış, ancak sözde “soykırım” iddialarını tasdik eden bir ifade kullanmamıştı.

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ABD Senatosu’nda geçen hafta yapılan bir oylamada, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısının herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

29 Ekim’de de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada benzer bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye ise söz konusu adımların “yok hükmünde” olduğunu vurgulamıştı. AA