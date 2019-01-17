ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat planlarını bazı gerekçelerle yeniden değerlendirmeye almaları çağrısında bulundu. Suriye ve Irak sınırında riskin arttığına dikkat çekildi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 16 Ocak 2019, Çarşamba günü yayınladığı açıklamada, Türkiye genelinde seyahat riskinin 3'üncü seviyede olduğu belirtilirken, Suriye ve Irak sınırı bölgelerinde riskin 4'üncü, yani en üst seviyede olduğu kaydedildi. Açıklamada terör tehlikesinden dolayı Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgelere seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde terör gruplarının terör saldırısı düzenleme ihtimali olduğu iddia edildi. Açıklamada saldırılarda genellikle “turistik yerler, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, eğlence kulüpleri, restoranlar, ibadet yerleri, kültür ve spor merkezleri, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer halka açık mekanların” hedef gösterildiği belirtildi.

Amerika'nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi. Zira Türkiye'de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri yasak.