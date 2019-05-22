ABD’den Türkiye’ye Suriye mesajı!

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusunda anlaşmaya çalışıyoruz” diyen Jeffrey, “Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de ABD’ye karşı kumpas kurmaya çalıştıklarına veya ABD’nin aleyhine işbirliği yaptıklarına inanmıyoruz” dedi.

Türkiye’nin talebine henüz olumlu yanıt vermediklerini dile getiren Jeffrey, “30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye'nin Türkiye ile sınır bölgesinde yaklaşık 30 kilometre genişliğinde bir tampon bölgenin oluşturulması gerektiğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu bölgenin müttefik ülkelerin desteğiyle Türkiye tarafından kontrol edilmesi koşuluyla bu fikre sıcak baktığını ifade etmişti.

Trump birçok kez, “IŞİD'e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye’de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD'in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD'nin YPG'ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

Türkiye’nin YPG’yi, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara'nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG’ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.