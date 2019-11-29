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AB’de devir teslim zamanı! Tusk ve Juncker veda etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk devir teslim töreniyle görevlerine veda etti.

Sozcu.com.tr
17:59 -
Haberler Dünya
AB’de devir teslim zamanı! Tusk ve Juncker veda etti

Tusk, AB Konseyi binasında düzenlenen törenle görevini, eski Belçika Başbakanı Charles Michel’e devretti. Michel ve Tusk, birbirlerine “samimi biçimde” sarılarak başarı dileklerine bulundu.

Öte yandan, Juncker de görevini Ursula von der Leyen’e devretmeden önceki son basın toplantısını düzenledi. Juncker’in, “Gazetecilere teşekkür etmeyeceğim çünkü gazetecilerle siyaset yapıcıları arasında böyle bir ilişkiyi doğru bulmuyorum. Gazeteciler, dostlarımız değiller, köle de değiller” sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.

Toplantı sonrası Juncker çalışanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Juncker, sözlerini, “Basın toplantısını bitiriyorum çünkü acıktım” diyerek noktaladı.

aile Avrupa Avrupa Birliği Belçika
Son güncelleme: 18:29 29.11.2019
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