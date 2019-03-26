AB’den 5G stratejisi!

AB Komisyonu, birlik genelinde 5G iletişim teknolojisinin siber güvenliğini sağlamaya yönelik tavsiyelerini içeren stratejisini açıkladı.

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Buna göre, AB üyesi ülkeler haziran ayı sonuna kadar 5G ağ altyapısının ulusal risk değerlendirmelerini tamamlayacak.

Üye ülkeler, yabancı şirketleri ulusal güvenlik gerekçesiyle pazarlarından çıkarma hakkına sahip olacak.

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AB ülkeleri, Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) aracılığıyla birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunacak ve 1 Ekim’e kadar 5G teknolojisine yönelik ortak risk değerlendirme raporu hazırlanacak.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu. Buna karşın tavsiyelerde buna ilişkin bir madde yer almadı. AA