AB’den Netanyahu’ya ilhak tepkisi

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak etme” vaadine tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, “AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır” vurgusu yapıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin tüm yerleşim birimi faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, “Bu çerçevede atılan her adım, iki devletli çözüme ve kalıcı barışa zarar verir” ifadeleri kullanıldı.