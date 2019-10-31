AB’den sığınmacılar için 663 milyon euro

AB Komisyonu'nun açıklamasında, bu yardımın Türkiye'deki sığınmacılara destek mekanizması kapsamında yürütülen büyük projeleri sürdürme amacıyla harcanacağı ifade edildi. 600 milyon euro, AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın (ESSN) devamlılığını sağlayacak. Geriye kalan para, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki projelere yönlendirilecek.

Sputnik’teki habere göre, İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hristos Stilianides, “AB'nin desteğinin, Türkiye'deki sığınmacıların yaşamı üzerinde gerçek bir etkisi oldu. AB'nin desteği sayesinde yaklaşık 1.7 milyon sığınmacı temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, 500 binden fazla sığınmacı çocuk okula gidiyor” ifadelerini kullandı.

Komisyon, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yardım için paranın Türkiye yönetimi değil uluslararası insani örgütler ve bağımsız STK'lar üzerinden yönlendirildiğini hatırlattı.

Açıklamada, “AB'nin tüm insani yardımları sıkıca kontrol ediliyor, tamamen sadece insani partnerlerimiz üzerinden hayata geçiriliyor ve projenin faydalanıcıları iyi bilinmekte” dendi.