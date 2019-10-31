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AB’den Yunanistan’a mülteci uyarısı: Acil önlemler alın

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'da kamplardaki göçmenlerin durumunun son bir yılda çarpıcı şekilde kötüleştiğini söyleyerek, önlem alma çağrısı yaptı.

17:17 -
Haberler Dünya
AB’den Yunanistan’a mülteci uyarısı: Acil önlemler alın

Midilli, Sisam ve Korint’teki göçmen kabul tesislerini ziyaret eden Mijatovic, “Binlerce insanın yaşadığı ümitsiz durumları ele almak için acil önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Komiser, göçmenlerin adalarda tutulduğu hijyenik koşullar hakkında endişeli olduğunu ifade ederek, “Ziyaret ettiğim çok kalabalık kamplarda tıbbi bakım ve temizlik eksikliği var. İnsanlar saatlerce yiyecek almak ve banyoya gitmek için sıraya giriyorlar. Bu hayatta kalma mücadelesi haline geldi” dedi.

Mijatoviç, Yunan makamlarını, tüm bu insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve insan haklarını korumak için acil önlemler almaya çağırdı.

Avrupa Yunanistan
Son güncelleme: 17:19 31.10.2019
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