ABD’li generalden Erdoğan’ın güvenli bölge çıkışına çarpıcı yanıt!

ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Dunford, “Türkiye'nin Suriye ile olan sınırı ile ilgili meşru endişeleri var. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz, son haftalarda çok fazla çalışıyoruz. Suriye'de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin endişelerini giderebiliriz” diyen Dunford, Ankara'nın Suriye'deki güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarlar için faydalı olmayacağını belirtti.

Dunford, “Suriye'ye kendilerinin gitme olasılığı var, ama bu ortak çıkarlarımız için faydalı olmaz” dedi.

ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada güvenli bölgeyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, “Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mülteciler konusunda AB’den gerekli desteği göremediklerini ve eğer bu durum böyle devam ederse sınır kapılarını açmak zorunda kalabileceklerini söylemişti.

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