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ABD’li generalden flaş Rusya çıkışı: Havadan, karadan hatta uzaydan bile vururuz!

ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söyledi. Harrigiani, "Gerekirse havadan karadan ve uzaydan bile vururuz" dedi.

07:33 -
Haberler Dünya
ABD’li generalden flaş Rusya çıkışı: Havadan, karadan hatta uzaydan bile vururuz!

Breaking Defense’in haberine göre Harrigian, Rusya'nın Avrupa'daki ‘olası saldırganlığına anında yanıt vermeye’ hazır olduklarını söyledi.

Harrigian, “Bu durumda, havadan, karadan, denizden, uzaydan saldırılar ve ayrıca siber alandaki saldırılar ile elektronik harp dahil kapsamlı taarruz gerçekleştirilecek. Bu şema üzerinde çalışıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız” dedi.

ABD’li general, Pentagon’un geliştirdiği planla ilgili detayları açıklamadı.

ABD Afrika Avrupa NATO Rusya
Son güncelleme: 07:35 20.09.2019
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