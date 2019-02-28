ABD’li generalden itiraf gibi açıklama: Füzelere karşı koyamayız

Russia Today’in (RT) haberine göre Orgeneral Hyten, Washington’ın Rus füzelerine karşı koyacak güçte olmadığını söyleyerek, en büyük tehlike olarak yeni Rus seyir ve hipersonik füzelerini, ayrıca Poseidon adlı insansız deniz aracını gösterdi.

Hyten, “Her an hareket yönlerini değiştirebilecek ve başımıza dert açabilecek olan bu silahlardan 10 yıldır endişe duyuyorum. Ben bugün ülkemizi koruma yeteneğinde olduğumu söyleyebilirim, fakat ileride benim görevimde olacak kişiler için endişe duyuyorum” diye konuştu.

ABD’li senatörlere Rus füzelerinin özelliklerini anlatan Hyten, ABD’nin mevcut silah sistemlerinin onları tespit edebildiklerini, ancak daha sonra füzelerin ‘ortadan kaybolduklarını ve çarpma anına kadar görülemediklerini’ ifade etti.

ABD’li general ayrıca Senato’yu, stratejik bombardıman uçaklarının, karada konuşlanan füze sistemlerinin ve denizaltılarının dâhil olduğu ‘nükleer üçlünün’ modernizasyonu ile ilgili giderleri artırmaya çağırdı. Hyten’e göre bunun için yaklaşık bir trilyon dolar gerekecek.