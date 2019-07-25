ABD’li senatör S-400’ler için Türkiye’yi aradı

Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD Başkanı Trump’ın isteğiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak, “Eğer S-400 radar sistemini aktive etmezseniz CAATSA yaptırımlarını uygulamayacağız” dediği öğrenildi.

Graham ayrıca, “Eğer sistemi aktif hale getirmezlerse serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlayabiliriz. Eğer sistem aktif hale getirirlerse yaptırımları uygulamaktan başka çare kalmaz. Yasa açık” ifadelerini kullandı.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump’ın, Kongre’nin baskısıyla 2017’de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

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2 Ağustos 2017’de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine “tehdit” olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.

Yasanın 231'inci maddesine göre Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor. Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek ‘”önemli işlem” yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini alması, “önemli işlem” kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.

YAPTIRIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'nin S-400'leri teslim almasıyla başlayan süreçte öncelikle ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) Türkiye'nin Rus savunma ya da istihbarat sektörüyle “önemli düzeyde” bir alışveriş yapıp yapmadığını belirlemesi gerekiyor.

Ulusal Güvenlik Konseyinin belirli düzeyde alışveriş olduğunu teyit etmesi durumunda ABD Hazine Bakanlığı, olası yaptırım seçeneklerini ve etkilerini değerlendirerek hangi yaptırımların uygulanması gerektiği konusunda Başkan’a tavsiyede bulunacak.

Bu tavsiyenin ardından Trump’ın bir başkanlık kararnamesi hazırlayarak seçtiği yaptırımları ilan etmesi beklenecek. Trump’ın bu tür bir başkanlık kararnamesine imza atması durumunda söz konusu yaptırımlar anında yürürlüğe girecek.

CAATSA’da, Başkan'ın kararnameyi ne zaman imzalayacağına ilişkin bir maddenin bulunmaması, Başkan’a yaptırımları istediği zaman yürürlüğe sokma imkanı sunuyor.

Tam da bu noktada Trump’ın, CAATSA yaptırımları Türkiye’ye olduğu gibi uygulansın diyen Kongre’yi ikna etmesi gerekiyor.