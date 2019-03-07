ABD’li senatörden şok eden tecavüz itirafı!

Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesinin “askeriyede cinsel tacizler” konulu duruşmasında kendisinin de bir tecavüz kurbanı olduğunu itiraf etti.

Hava Kuvvetleri’ndeki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını ifade eden McSally, “Uzun yıllar sessiz kaldım ancak daha sonra ordu skandallarla boğuşurken ve tamamen yetersiz tepkiler verdiğinde, bazılarının bilmesine izin vermem gerektiğini hissettim. Ben de hayatta kalanlardanım” dedi.

52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, o süreçte yaşadıklarını paylaşma girişimlerinin yetkililer tarafından nasıl ele alındığının kendisini çok korkuttuğunu ve neredeyse Hava Kuvvetleri’nden ayrılma noktasına geldiğini anlatarak, “Birçok kurban gibi ben de sistemin bana yeni baştan tecavüz ettiğini hissettim” diye konuştu.

26 yıl Hava Kuvvetleri’nde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle emekli olan McSally, “Askeriyedeki cinsel saldırıları durdurmak için uzun bir yol katettik ancak gidecek daha çok yolumuz var” ifadesini kullandı.