ABD’li senatörden Suriye kararına tepki: Tam bir kâbus

ABD Başkanı Donald Trump bir yandan azil süreciyle ilgili spekülasyonlar, diğer yandan 2020 seçimleriyle ilgili çalışmalarla boğuşurken, kendi partisi içinden eleştirilerin de hedefi oluyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post için bir makale kaleme alan McConnell, Başkan Trump’ın adını geçirmese de, Suriye kararıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini çekme kararını bir hata olarak nitelendiren McConnel, “Bu karar ABD’nin ittifaklarını zayıflatacak. Amerikalılar daha az güvende olacak” dedi.

Rusya ve İran’ın bu hamle sonrasında bölgedeki nüfuzlarını artıracaklarını savunan McConnel, “Bu durum ülkemiz için stratejik bir kâbus yaratıyor” ifadelerini kullandı.